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Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов

Катерина ТищенкоЧетвер, 16 червня 2022, 21:19
Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов
Олексій Данілов, фото ОП

У середу президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Говорить великий Львів" у четвер

Пряма мова: "Що стосується напрямку з Білорусі. Я хочу повідомити, що, крім РНБО, є ставка верховного головнокомандувача… Вчора президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання – питання Білорусі.

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Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани. Все це перебуває на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно.

В результаті є доручення – зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни".

Деталі: Данілов не уточнив, у яких саме областях буде проведено перевірку. З Білоруссю межують 5 областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Збройні сили Білорусі вкотре продовжили свої навчання – щонайменше до 25 червня.

Перед цим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і про створення "народного ополчення".

10 червня Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".

Теми: ДаніловБілорусьвійнаЗеленський
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