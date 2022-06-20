Глава Госдумы Володин полетел к Лукашенко

володин с делегацией в минске, фото госдумы

Делегация российской Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла с рабочим визитом в Республику Беларусь.

Источник: Госдума РФ

Детали: Сообщается, что 20 июня в Минске Володин проведет заседание шестьдесят второй сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Напомним:

Лукашенко заявил о создании оперативного командованиядля войск на границе с Украиной, покупке российских С-400 и Искандеров и создании "народного ополчения".

10 июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

В Беларуси на границе с Украиной собирают плановые учения с военкоматами с 22 июня по 1 июля.

15 июня президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.