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Глава Госдумы Володин полетел к Лукашенко

Роман ПетренкоПонедельник, 20 июня 2022, 12:39
володин с делегацией в минске, фото госдумы

Делегация российской Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла с рабочим визитом в Республику Беларусь. 

Источник: Госдума РФ

Детали: Сообщается, что 20 июня в Минске Володин проведет заседание шестьдесят второй сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Напомним:

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Темы: РосcияБеларусьвойна
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