Глава Госдумы Володин полетел к Лукашенко

володин с делегацией в минске, фото госдумы

Делегация российской Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла с рабочим визитом в Республику Беларусь.

Источник: Госдума РФ

Детали: Сообщается, что 20 июня в Минске Володин проведет заседание шестьдесят второй сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России.

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Напомним: