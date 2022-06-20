Глава Госдумы Володин полетел к Лукашенко
Понедельник, 20 июня 2022, 12:39
Делегация российской Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла с рабочим визитом в Республику Беларусь.
Источник: Госдума РФ
Детали: Сообщается, что 20 июня в Минске Володин проведет заседание шестьдесят второй сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России.
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Напомним:
- Лукашенко заявил о создании оперативного командованиядля войск на границе с Украиной, покупке российских С-400 и Искандеров и создании "народного ополчения".
- 10 июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".
- В Беларуси на границе с Украиной собирают плановые учения с военкоматами с 22 июня по 1 июля.
- 15 июня президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.