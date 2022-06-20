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У Путіна кажуть, що залучати сили ОДКБ до війни в Україні не планували

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 червня 2022, 13:19

У Кремлі заявили, що питання щодо можливості залучення сил Організації Договору про колективну безпеку до військових дій в Україні не розглядалося, але наголосили на значенні ОДКБ для Росії.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: "Ні. Такий варіант не розглядався", - відповів Пєсков на питання щодо можливості залучення сил ОДКБ до війни Росії в Україні.

При цьому, за словами прессека Путіна, "значення ОДКБ велике, ОДКБ у зовсім недалекому минулому продемонструвала свою ефективність, оперативність та потребу".

Пряма мова: "Розвиток ОДКБ є одним із наших пріоритетів у галузі зовнішньої політики та безпеки".

Що передувало: Підконтрольний Кремлю голова Чечні Рамзан Кадиров дорікнув членам ОДКБ за те, що вони не втручаються у війну Росії проти України.

Нагадаємо: РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Прецеденто використання сил ОДКБ, яких країни-учвсниці називають "миротворцями" стала ситуація в Казахстані в січні 2022 року, коли після стрибка цін на сраплений газ в цій країні почалися масові протести.

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Теми: війнаРосія
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