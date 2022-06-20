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У Путина говорят, что привлекать силы ОДКБ к войне в Украине не планировали

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 июня 2022, 13:19

В Кремле заявили, что вопрос о возможности привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности к военным действиям в Украине не рассматривался, но отметили значение ОДКБ для России.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: "Нет. Такой вариант не рассматривался", - ответил Песков на вопрос о возможности привлечения сил ОДКБ к войне России в Украине.

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При этом, по словам пресс-секретаря Путина, "значение ОДКБ большое, ОДКБ в совсем недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность".

Прямая речь: "Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности".

Что предшествовало: Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров упрекнул членов ОДКБ в том, что они не вмешиваются в войну России против Украины.

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Напомним: РФ позиционирует ОДКБ как альтернативу НАТО. Эксперты называют ОДКБ структурой, посредством которой Москва управляет соседними странами. Прецедентом использования сил ОДКБ, которых страны-участницы называют "миротворцами", стала ситуация в Казахстане в январе 2022 года, когда после скачка цен на сжиженный газ в этой стране начались массовые протесты.

Темы: войнаРосcия
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