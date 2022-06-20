Нафтобазу на Дніпропетровщині досі гасять: знайшли третього загиблого

Вогнеборці досі не можуть загасити пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровщини. Під час рятувальних робіт знайшли тіло ще одного загиблого.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого".

Деталі: За словами голови ОВА, вогнеборці гасять пожежу вже понад 42 години.

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