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Нафтобазу на Дніпропетровщині досі гасять: знайшли третього загиблого

"Українська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 14:48
Нафтобазу на Дніпропетровщині досі гасять: знайшли третього загиблого
Фото скріншот

Вогнеборці досі не можуть загасити пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровщини. Під час рятувальних робіт знайшли тіло ще одного загиблого.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого".

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Деталі: За словами голови ОВА, вогнеборці гасять пожежу вже понад 42 години.

Передісторія:

  • 18 червня російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі, внаслідок чого постраждало 13 людей та одна загинула.
  • Під час гасіння пожежі на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області вибухнув резервуар з паливом, один рятувальник загинув, ще двоє у лікарні.

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Теми: війнаДніпропетровська областьпожежа
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