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Нефтебазу на Днепропетровщине до сих пор тушат: нашли третьего погибшего

"Украинская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 14:48
Фото скриншот

Пожарные до сих пор не могут потушить пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровщины. Во время спасательных работ обнаружили тело еще одного погибшего.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек. Только спасатели нашли тело третьего погибшего".

Детали: По словам председателя ОВА, пожарные тушат пожар уже более 42 часов.

Предыстория:

  • 18 июня российские оккупантs запустили три крылатые ракеты по нефтебазе в Новомосковском районе, в результате чего пострадали 13 человек и один погиб.
  • Во время тушения пожара на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом, один спасатель погиб, еще двое - в больнице.

Темы: войнаДнепропетровская областьпожар
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