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Луганщина: йдуть вирішальні бої, ворог намагається вийти на адмінкордон до 26 червня - МОУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 червня 2022, 14:54
ілюстративне фото з сайту Армія Inform

На території агломерацій Сєвєродонецька й Лисичанська ведуться вирішальні бої, керівництво РФ вимагає від своїх військ вийти на адміністративні кордони Луганської області до 26 червня.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону 20 червня

Пряма мова: "Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька, і плани ворога або завдання, які перед ними поставило їхнє керівництво, — це дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.

Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби (в бій), щоб штурмувати населені пункти довкола. Вони намагаються прорвати оборону наших військ і взяти в оточення…

Наші війська роблять усе можливе для того, щоб утримати ці території й не допустити оточення".

Деталі: Маляр зазначила, що ворог має перевагу в озброєнні й засобах, а тому ситуація залишатиметься складною. Водночас росіяни несуть вагомі втрати.

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