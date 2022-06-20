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Луганщина: идут решающие бои, враг пытается выйти на админграницу до 26 июня - МОУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 июня 2022, 14:54
иллюстративное фото с сайта Армия Inform

На территории агломераций Северодонецка и Лисичанская ведутся решающие бои, руководство РФ требует от своих войск выйти на административные границы Луганской области до 26 июня.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона 20 июня

Прямая речь: "Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в Северодонецке, и планы врага или задачи, которые перед ними поставило их руководство, — это дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.

Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства (в бой), чтобы штурмовать вокруг окружающие населенные пункты. Они пытаются прорвать оборону наших войск и взять в окружение…

Наши войска делают все возможное для того, чтобы удержать эти территории и не допустить оцепления".

Детали: Маляр отметила, что враг имеет преимущество в вооружении и средствах, поэтому ситуация будет оставаться сложной. В то же время россияне несут большие потери.

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Темы: Луганская областьвойнаМинобороны
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