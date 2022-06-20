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Нардеп показала фото з таємної поїздки Зеленського до Лисичанська

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 17:09
Нардеп показала фото з таємної поїздки Зеленського до Лисичанська
фото з Facebook Безуглої

Нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла опублікувала фото з таємної поїздки президента Володимира Зеленського до Лисичанська Луганської області.

Джерело: Безугла у Facebook

Дослівно: "Володимир Зеленський в Лисичанську. Недавно. Власне фото.

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Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами".

Деталі: Безугла опублікувала фото Зеленського серед військових, яке, за її словами, зроблене в Лисичанську. Вона не уточнила, коли саме відбулася поїздка. Але раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав Лисичанськ 5 червня. 

Довідка: Як відомо, Лисичанськ розташований зовсім поруч із Сєвєродонецьком, більша частина якого контролюється ворогом. Сам Лисичанськ постійно перебуває під обстрілами. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше Безугла заявила, що працює в зоні бойових дій уже кілька місяців за власною ініціативою.

Теми: ЗеленськийЛисичанськ
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