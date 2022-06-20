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Нардеп показала фото из тайной поездки Зеленского в Лисичанск

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 17:09
фото из Facebook Безуглой

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая опубликовала фото с тайной поездки президента Владимира Зеленского в Лисичанск Луганской области.

Источник: Безуглая в Facebook

Дословно: "Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото.

Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами".

Детали: Безугла опубликовала фото Зеленского среди военных, которое, по ее словам, сделано в Лисичанске. Она не уточнила, когда именно состоялась поездка. Но ранее сообщалось, что Зеленский посетил Лисичанск 5 июня.

Справка: Как известно, Лисичанск расположен совсем рядом с Северодонецком, большая часть которого контролируется врагом. Сам Лисичанск постоянно находится под обстрелами.

Что предшествовало: Ранее Безуглая заявила, что работает в зоне боевых действий уже несколько месяцев по собственной инициативе.

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Темы: ЗеленскийЛисичанск
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