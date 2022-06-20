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В СБУ рассказали, за что суд запретил ОПЗЖ

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 19:36
графика со страницы СБУ Львовщины

Львовское управление СБУ обнародовало основания для принятого судом запрета партии ОПЗЖ.

Источник: Управление СБ Украины во Львовской области

Детали: Решение о запрете ОПЗЖ принял Восьмой апелляционный административный суд Львова. Он рассматривал обращение, подготовленное на основании указа президента, решения СНБО и ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Дословно: "Основаниями для запрета партии стали материалы СБУ по поводу причастности ведущих функционеров ОПЗЖ к:

  • дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве;
  • распространению антиукраинской пропаганды по изменению конституционного строя насильственным путем, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • пропаганде войны, насилия".

Детали: В СБУ подчеркнули, что в условиях военной агрессии РФ деятельность представителей этой политической силы создавала реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Представители ОПЗЖ фактически ретранслировали официальную позицию страны-агрессора по отношению к нашему государству, демонстративно поддерживали и популяризировали агрессивную антиукраинскую политику России.

"СБУ и в дальнейшем продолжит представлять интересы государства по подобным судебным делам, чтобы действия лиц и партий, наносящих ущерб безопасности Украины, получили соответствующую правовую оценку", - заверили в спецслужбе.

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Что предшествовало: Восьмой апелляционный административный суд 20 июня удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Темы: ОПЗЖСБУЛьвовщина
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