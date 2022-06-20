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Зеленський подякував нардепам: Зробили гарну роботу

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 23:32
Зеленський подякував нардепам: Зробили гарну роботу
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський подякував депутатам Верховної Ради за підтримку Стамбульської конвенції, а також закону про управління відходами і антикорупційної стратегії.

Джерело: звернення президента

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Пряма мова: "Зараз депутати Верховної Ради вже розійшлися, а я тут. Я хотів їм сьогодні подякувати. Ми часто їх критикуємо, але сьогодні вони зробили дуже гарну роботу.

Я вдячний усім народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Цю конвенцію частіше називають Стамбульською. Її в Україні довго збивали, але головний її зміст простий: це зобов’язання захищати від насильства й різних форм дискримінації".

Деталі: Зеленський також подякував депутатам, які підтримали закон про управління відходами.

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"Ми боролися за нього три роки. Закон декілька разів зривався через олігархічні впливи, і ось тепер проголосований нарешті. Дякую", - сказав він.

Президент також назвав дуже важливим важливим ухвалення антикорупційної стратегії.

"Сподіваюсь, що Рада і надалі буде працювати з таким вагомим результатом", - зазначив Зеленський.

Що передувало: У понеділок Верховна Рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, більш відомої як Стамбульська конвенція.

Також Рада підтримала в цілому рамковий закон про управління відходами, який узгоджує принципи роботи розширеної відповідальності виробника та залучення до процесу місцевої влади.

Також було ухвалено закон "Про засади державної антикорупційної політики на 2021 - 2025 роки".

Теми: ЗеленськийВерховна Радаправа людини
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