Зеленский поблагодарил нардепов: Проделали хорошую работу

Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за поддержку Стамбульской конвенции, а также закона об управлении отходами и антикоррупционной стратегии.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Сейчас депутаты Верховной Рады уже разошлись, а я здесь. Я хотел их сегодня поблагодарить. Мы часто их критикуем, но сегодня они проделали очень хорошую работу.

Я благодарен всем народным депутатам, поддержавшим нашу евроинтеграцию. Хочу отметить голосование за конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Эту конвенцию чаще называют Стамбульской. Ее в Украине долго сбивали, но главное ее содержание простое: это обязательство защищать от насилия и разных форм дискриминации".

Детали: Зеленский также поблагодарил депутатов, поддержавших закон об управлении отходами.

"Мы боролись за него три года. Закон несколько раз срывался из-за олигархического влияния, и вот теперь проголосован наконец. Спасибо", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Президент также назвал очень важным принятие антикоррупционной стратегии.

"Надеюсь, что Рада и дальше будет работать с таким весомым результатом", - отметил Зеленский.

Что предшествовало: В понедельник Верховная Рада поддержала ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, более известной как Стамбульская конвенция.

Также Рада поддержала в целом рамочный закон об управлении отходами, согласующий принципы работы расширенной ответственности производителя и вовлечение в процесс местной власти.

Кроме того, был принят закон "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2022 - 2025 годы".