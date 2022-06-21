Коллаборант Стремоусов мечтает об аннексии Херсонской области до конца года
Вторник, 21 июня 2022, 08:42
Коллаборант Кирилл Стремоусов надеется на незаконное включение Херсонской области Украины в состав Российской Федерации до конца года.
Источник: ТАСС
Детали: Оккупанты называют Кирилла Стремоусова "заместителем главы военно-гражданской администрации" Херсонской области.
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По его словам, "Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов РФ уже до конца текущего года".
Перед этим якобы "будет проведен референдум".
В апреле Стремоусов говорил, что "референдумов никаких не планируется".
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