В Раду внесли кандидатуру на заміну Денісової

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до Верховної Ради кандидатуру безпартійного нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини.

Джерело: голова ВРУ Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова Стефанчука: "Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

Деталі: Стефанчук упевнений, що парламентський досвід Лубінця, а також його професійні та людські якості сприятимуть у виконанні обов’язків на посаді омбудсмена.

Дмитро Лубінець очолює парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Що було раніше:

31 травня Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову.

У відповідь на це Денісова заявила, що оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.