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В Раду внесли кандидатуру на заміну Денісової

"Українська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 09:22
В Раду внесли кандидатуру на заміну Денісової
Фото Дмитра Лубінця з Facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до Верховної Ради кандидатуру безпартійного нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини.

Джерело: голова ВРУ Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова Стефанчука: "Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

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Деталі: Стефанчук упевнений, що парламентський досвід Лубінця, а також його професійні та людські якості сприятимуть у виконанні обов’язків на посаді омбудсмена.

Дмитро Лубінець очолює парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 31 травня Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову.
  • У відповідь на це Денісова заявила, що оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.

Теми: Верховна Радаомбудсмен
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