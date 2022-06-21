В Раду внесли кандидатуру на заміну Денісової
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до Верховної Ради кандидатуру безпартійного нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини.
Джерело: голова ВРУ Руслан Стефанчук у Facebook
Пряма мова Стефанчука: "Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
Деталі: Стефанчук упевнений, що парламентський досвід Лубінця, а також його професійні та людські якості сприятимуть у виконанні обов’язків на посаді омбудсмена.
Дмитро Лубінець очолює парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Що було раніше: