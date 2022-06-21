Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раду внесли кандидатуру на заміну Денісової

"Українська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 09:22
Фото Дмитра Лубінця з Facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до Верховної Ради кандидатуру безпартійного нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини.

Джерело: голова ВРУ Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова Стефанчука: "Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

Деталі: Стефанчук упевнений, що парламентський досвід Лубінця, а також його професійні та людські якості сприятимуть у виконанні обов’язків на посаді омбудсмена.

Дмитро Лубінець очолює парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Що було раніше:

  • 31 травня Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову.
  • У відповідь на це Денісова заявила, що оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Верховна Радаомбудсмен
Головне сьогодні

Віза не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну - прикордонники

ЗСУ вдарили по острову Зміїний, окупантам завдано значних втрат – ОК "Південь"

Семенченка випустили під домашній арешт, ГУР просило відпустити його на війну

Німеччина підтвердила, що передасть Україні САУ Gepard і системи ППО IRIS-T

Пільгове розмитнення авто припиниться з 1 липня: Рада ухвалила закон

Мінюст показав умови тримання військовополонених РФ: росіяни приносять користь

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський подякував нардепам: Зробили гарну роботу
Рада ратифікувала угоду про скасування мит і квот на експорт до Британії
У Раді підтримали реформу управління відходами, необхідну для євроінтеграції
Останні новини
17:31
ЄС досяг консенсусу щодо кандидатського статусу України – глава МЗС Франції
17:22
Фехтування на шпагах: жіноча збірна України взяла "бронзу" Євро
17:17
Глава МЗС Польщі: Європа не може захистити себе без США
17:13
Бренд "Дія" – у шортлисті престижної нагороди "Каннські леви 2022"
17:05
Три з чотирьох кандидатів на членство можуть бойкотувати саміт ЄС-Західні Балкани
17:00
фотоНулик з Донбасу: для кота-знайди з передової рятувальники відшукали дім
16:57
Росіяни кидають у підвали працівників захопленої ЗАЕС – мер Енергодара
16:55
На Запоріжжі підірвався на міні евакуаційний автомобіль: двоє ушпиталених
16:53
На Миколаївщині росіяни обстріляли Очаків та села: 1 загиблий, 6 поранених
16:52
Віза не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну - прикордонники
Усі новини...