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Верховна Рада звільнила омбудсмана Денісову

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 14:57
фото з Telegram Железняка

Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Депутат вказує, що "за" проголосувало -  234 депутати.

Нового призначення на засіданні 31 травня не було.

Що передувало: Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що народні депутати зібрали підписи щодо висловлення недовіри омбудсману Людмилі Денісовій.

30 травня стало відомо, що депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій на засіданні 31 травня.

За словами самої Денісової, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента. Голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик зазначала, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.

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Передісторія:

  • Раніше українські медійниці висловили стурбованість та обурення через риторику повідомлень уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про статеві злочини, скоєні російськими окупантами проти українців під час війни.
  • У зв'язку з цим десятки журналісток підписали відкрите звернення до омбудсмана із проханням скоригувати комунікацію відповідно до етики поширення такої чутливої інформації.

Теми: Верховна Радаомбудсмен
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