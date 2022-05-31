Верховна Рада звільнила омбудсмана Денісову

Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Депутат вказує, що "за" проголосувало - 234 депутати.

Нового призначення на засіданні 31 травня не було.

Що передувало: Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що народні депутати зібрали підписи щодо висловлення недовіри омбудсману Людмилі Денісовій.

30 травня стало відомо, що депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій на засіданні 31 травня.

За словами самої Денісової, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента. Голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик зазначала, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.

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