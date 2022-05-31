Денісова оскаржуватиме своє звільнення в суді

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.

Джерело: Денісова у Telegram

Дослівно: "Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді".

Деталі: Денісова зазначила, що 31 травня – останній день її перебування на посаді.

Що передувало: 31 травня Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженого парламенту з прав людини.

Передісторія:

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що народні депутати зібрали підписи щодо висловлення недовіри омбудсману Людмилі Денісовій.

30 травня стало відомо, що депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру Денісовій на засіданні 31 травня.

За словами самої Денісової, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента. Голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик зазначала, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.