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Денісова оскаржуватиме своє звільнення в суді

Катерина ТищенкоВівторок, 31 травня 2022, 19:13
Денісова оскаржуватиме своє звільнення в суді
Людмила Денісова, Future Publishing via Getty Images

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.

Джерело: Денісова у Telegram

Дослівно: "Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді".

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Деталі: Денісова зазначила, що 31 травня – останній день її перебування на посаді.

Що передувало: 31 травня Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженого парламенту з прав людини.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що народні депутати зібрали підписи щодо висловлення недовіри омбудсману Людмилі Денісовій.
  • 30 травня стало відомо, що депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру Денісовій на засіданні 31 травня.
  • За словами самої Денісової, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента. Голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик зазначала, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.

Теми: омбудсменсудВерховна Рада
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