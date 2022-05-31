Денісова оскаржуватиме своє звільнення в суді
Вівторок, 31 травня 2022, 19:13
Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.
Джерело: Денісова у Telegram
Дослівно: "Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді".
Деталі: Денісова зазначила, що 31 травня – останній день її перебування на посаді.
Що передувало: 31 травня Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженого парламенту з прав людини.
Передісторія:
- Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що народні депутати зібрали підписи щодо висловлення недовіри омбудсману Людмилі Денісовій.
- 30 травня стало відомо, що депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру Денісовій на засіданні 31 травня.
- За словами самої Денісової, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента. Голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик зазначала, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.
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