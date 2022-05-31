Денісова оскаржуватиме своє звільнення в суді

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.

Джерело: Денісова у Telegram

Дослівно: "Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді".

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Деталі: Денісова зазначила, що 31 травня – останній день її перебування на посаді.

Що передувало: 31 травня Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженого парламенту з прав людини.

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