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В Раду внесли кандидатуру на замену Денисовой

"Украинская правда"Вторник, 21 июня 2022, 09:22
В Раду внесли кандидатуру на замену Денисовой
Фото Дмитрия Лубинца из Facebook

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в Верховную Раду кандидатуру безпартийного нардепа Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Источник: глава ВРУ Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "В соответствии с требованиями законодательства, внес предложение по кандидатуре народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека".

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Детали: Стефанчук уверен, что парламентский опыт Лубинца, а также его профессиональные и человеческие качества будут способствовать выполнению обязанностей в должности омбудсмена.

Дмитрий Лубинец возглавляет парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 мая Верховная Рада уволила с должности уполномоченного парламента по правам человека Людмилу Денисову.
  • В ответ на это Денисова заявила, что будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.

Темы: Верховная Радаомбудсмен
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