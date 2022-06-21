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Мінюст показав умови тримання військовополонених РФ: росіяни приносять користь

"Українська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 11:42
Мінюст показав умови тримання військовополонених РФ: росіяни приносять користь
Фото пресслужба Мінюсту

Російські військовополонені утримуються в таборі на заході України та дільницях майже в кожному регіоні відповідно до норм міжнародного права. В Мінюсті розраховують, що росіяни дотримуватимуться тих самих норм.

Джерело: пресслужба Міністерства юстиції України

Дослівно: "В установах державної кримінально-виконавчої служби України для тримання військовополонених утворено 51 дільницю, які розташовані майже в кожному регіоні України, та 1 табір, розташований на заході держави".

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Пряма мова міністра Дениса Малюськи: "Табір для військовополонених охороняється. Для утримуваних тут осіб створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Важливо, що військовополонені працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства".

 

Деталі: Якщо неможливо доставити військовополонених у табір, їх можуть тимчасово тримати на дільницях у звичайних місцях ув’язнення та СІЗО. Але окремо від засуджених. Також на дільницях знаходяться військовополонені, яких найближчим часом можуть обміняти на українців.

Пряма мова Малюськи: "Я впевнений, що коли ми показуємо, як ми утримуємо російських полонених, – ці кадри неодмінно побачать в РФ, і ми розраховуємо, що вони будуть наших громадян утримувати в аналогічних умовах, доки ми їх не обміняємо".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 6 червня у Верховній Раді запропонували внести зміни до законодавства України щодо процедури обміну військовополонених: засуджені в Україні після обміну не будуть зобов'язані відбувати покарання.

Передісторія

  • Між Україною та Росією відбулося вже кілька етапів обміну військовополоненими з часу повномасштабного вторгнення РФ. Відбувалися обміни і раніше на тлі бойових дій на сході України та окупації Криму.  
  • Віцепрем'єрка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук передала повноваження щодо обміну військовополонених Головному управлінню розвідки Міноборони та Службі безпеки України.
  • Точна кількість військовополонених ані з українського, ані з російського боку не відома.

Теми: війнаполоненіМалюська
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