Мінюст показав умови тримання військовополонених РФ: росіяни приносять користь

Російські військовополонені утримуються в таборі на заході України та дільницях майже в кожному регіоні відповідно до норм міжнародного права. В Мінюсті розраховують, що росіяни дотримуватимуться тих самих норм.

Джерело: пресслужба Міністерства юстиції України

Дослівно: "В установах державної кримінально-виконавчої служби України для тримання військовополонених утворено 51 дільницю, які розташовані майже в кожному регіоні України, та 1 табір, розташований на заході держави".

Пряма мова міністра Дениса Малюськи: "Табір для військовополонених охороняється. Для утримуваних тут осіб створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Важливо, що військовополонені працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства".

Деталі: Якщо неможливо доставити військовополонених у табір, їх можуть тимчасово тримати на дільницях у звичайних місцях ув’язнення та СІЗО. Але окремо від засуджених. Також на дільницях знаходяться військовополонені, яких найближчим часом можуть обміняти на українців.

Пряма мова Малюськи: "Я впевнений, що коли ми показуємо, як ми утримуємо російських полонених, – ці кадри неодмінно побачать в РФ, і ми розраховуємо, що вони будуть наших громадян утримувати в аналогічних умовах, доки ми їх не обміняємо".

Що було раніше: 6 червня у Верховній Раді запропонували внести зміни до законодавства України щодо процедури обміну військовополонених: засуджені в Україні після обміну не будуть зобов'язані відбувати покарання.

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