Мінюст показав умови тримання військовополонених РФ: росіяни приносять користь
Російські військовополонені утримуються в таборі на заході України та дільницях майже в кожному регіоні відповідно до норм міжнародного права. В Мінюсті розраховують, що росіяни дотримуватимуться тих самих норм.
Джерело: пресслужба Міністерства юстиції України
Дослівно: "В установах державної кримінально-виконавчої служби України для тримання військовополонених утворено 51 дільницю, які розташовані майже в кожному регіоні України, та 1 табір, розташований на заході держави".
Пряма мова міністра Дениса Малюськи: "Табір для військовополонених охороняється. Для утримуваних тут осіб створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Важливо, що військовополонені працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства".
Деталі: Якщо неможливо доставити військовополонених у табір, їх можуть тимчасово тримати на дільницях у звичайних місцях ув’язнення та СІЗО. Але окремо від засуджених. Також на дільницях знаходяться військовополонені, яких найближчим часом можуть обміняти на українців.
Пряма мова Малюськи: "Я впевнений, що коли ми показуємо, як ми утримуємо російських полонених, – ці кадри неодмінно побачать в РФ, і ми розраховуємо, що вони будуть наших громадян утримувати в аналогічних умовах, доки ми їх не обміняємо".
Що було раніше: 6 червня у Верховній Раді запропонували внести зміни до законодавства України щодо процедури обміну військовополонених: засуджені в Україні після обміну не будуть зобов'язані відбувати покарання.
Передісторія:
- Між Україною та Росією відбулося вже кілька етапів обміну військовополоненими з часу повномасштабного вторгнення РФ. Відбувалися обміни і раніше на тлі бойових дій на сході України та окупації Криму.
- Віцепрем'єрка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук передала повноваження щодо обміну військовополонених Головному управлінню розвідки Міноборони та Службі безпеки України.
- Точна кількість військовополонених ані з українського, ані з російського боку не відома.