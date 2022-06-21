Минюст показал условия содержания военнопленных РФ: россияне приносят пользу

Российские военнопленные содержатся в лагере на западе Украины и участках почти в каждом регионе Украины в соответствии с нормами международного права. В Минюсте рассчитывают, что россияне будут придерживаться тех же норм.

Источник: пресс-служба Министерства юстиции Украины

Дословно: "В учреждениях государственной уголовно-исполнительной службы Украины для содержания военнопленных создан 51 участок, расположенный почти в каждом регионе Украины, и 1 лагерь, расположенный на западе государства".

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Прямая речь министра Дениса Малюськи: "Лагерь для военнопленных охраняется. Для удерживаемых здесь лиц созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение. Важно, что военнопленные работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу украинскому обществу".

Детали: Если невозможно доставить военнопленных в лагерь, их могут временно удерживать на участках в обычных местах заключения и СИЗО. Но отдельно от осужденных. Также на участках находятся военнопленные, которых в ближайшее время могут обменять на украинцев.

Прямая речь Малюськи: "Я уверен, что когда мы показываем, как мы удерживаем российских пленных, – эти кадры непременно увидят в РФ, и мы рассчитываем, что они будут наших граждан содержать в аналогичных условиях, пока мы их не обменяем".

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Что предшествовало: 6 июня в Верховной Раде предложили внести изменения в законодательство Украины по процедуре обмена военнопленных: осужденные в Украине после обмена не будут обязаны отбывать наказание.

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