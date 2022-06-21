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Обстрел Харькова: 5 погибших, 11 раненых

"Украинская правда"Вторник, 21 июня 2022, 17:59
Обстрел Харькова: 5 погибших, 11 раненых
Последствия обстрела Харькова 21 июня, фото с Facebook Болвинова

Российские захватчики нанесли удар по Харькову, в результате чего погибли 5 человек. Ранения получили 11 человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов

 
Последствия обстрела Харькова 21 июня, фото с Facebook Болвинова

Прямая реь Синегубова: "Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным – 7 пострадавших гражданских. Данные обновляются".

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Детали: Жители сообщают, что после начала обстрелов были перебои с электрическим напряжением, у некоторых пропала вода. Скорее всего, город обстреливала артиллерия оккупантов, поскольку воздушную тревогу не объявляли.

 

Позже начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил о 5 погибших и 11 раненых в результате обстрела Индустриального района Харькова.

По его словам, оккупанты обстреляли коммерческие и жилые здания, предварительно с ОСЗО "Ураган".

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Что предшествовало: Российская ракета, которую оккупанты запустили 20 июня по Харькову, попала по объекту метрополитена, в результате чего один сотрудник предприятия получил ранения, также повреждены 3 поезда.

Темы: войнаХарьков
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