В Енергодарі звільнили з полону начальника рятувальників

В окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області звільнено з полону начальника місцевого пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Дослівно: "Російські загарбники випустили з полону викраденого начальника пожежної частини окупованого Енергодару.

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Після майже місячного арешту Віталій Троян, очевидно, під тиском рашистів дав інтерв'ю проросійським журналістам і зізнався у співпраці з СБУ та територіальною обороною".

Деталі: Як повідомляється, начальник пожежної частини найближчим часом повернеться до своєї роботи.

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