В Енергодарі звільнили з полону начальника рятувальників

В окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області звільнено з полону начальника місцевого пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Дослівно: "Російські загарбники випустили з полону викраденого начальника пожежної частини окупованого Енергодару.

Після майже місячного арешту Віталій Троян, очевидно, під тиском рашистів дав інтерв'ю проросійським журналістам і зізнався у співпраці з СБУ та територіальною обороною".

Деталі: Як повідомляється, начальник пожежної частини найближчим часом повернеться до своєї роботи.

Передісторія:

18 травня окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника 1 держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Потім опечатали кабінет і вивезли його у невідомому напрямку.

20 травня пожежна частина вийшла на протест.

22 травня мер міста Дмитро Орлов попросив утриматися від акцій на підтримку Трояна, бо це може зашкодити перемовинам про його звільнення.