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В Енергодарі звільнили з полону начальника рятувальників

Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 18:36
В Енергодарі звільнили з полону начальника рятувальників
Віталій Троян, фото з Telegram Орлова

В окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області звільнено з полону начальника місцевого пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Дослівно: "Російські загарбники випустили з полону викраденого начальника пожежної частини окупованого Енергодару.

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Після майже місячного арешту Віталій Троян, очевидно, під тиском рашистів дав інтерв'ю проросійським журналістам і зізнався у співпраці з СБУ та територіальною обороною".

Деталі: Як повідомляється, начальник пожежної частини найближчим часом повернеться до своєї роботи.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 18 травня окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника 1 держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Потім опечатали кабінет і вивезли його у невідомому напрямку.
  • 20 травня пожежна частина вийшла на протест.
  • 22 травня мер міста Дмитро Орлов попросив утриматися від акцій на підтримку Трояна, бо це може зашкодити перемовинам про його звільнення. 

Теми: Запорізька областьполоненіДСНС
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