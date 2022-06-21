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В Энергодаре освободили из плена начальника спасателей

Катерина ТищенкоВторник, 21 июня 2022, 18:36
Виталий Троян, фото из Telegram Орлова

В оккупированном россиянами Энергодаре Запорожской области освободили из плена начальника местного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Дословно: "Российские захватчики выпустили из плена похищенного начальника пожарной части оккупированного Энергодара.

После почти месячного ареста Виталий Троян, по всей видимости, под давлением рашистов дал интервью пророссийским журналистам и признался в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной".

Детали: Как сообщается, начальник пожарной части в ближайшее время вернется к своей работе.

Предыстория:

  • 18 мая оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Затем опечатали кабинет и увезли Виталия в неизвестном направлении.
  • 20 мая пожарная часть вышла на протест.
  • 22 мая мэр города Дмитрий Орлов попросил воздержаться от акций в поддержку Трояна, так как это может помешать переговорам о его освобождении.

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Темы: Запорожская областьпленныеГСЧС
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