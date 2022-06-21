В Энергодаре освободили из плена начальника спасателей

В оккупированном россиянами Энергодаре Запорожской области освободили из плена начальника местного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Дословно: "Российские захватчики выпустили из плена похищенного начальника пожарной части оккупированного Энергодара.

После почти месячного ареста Виталий Троян, по всей видимости, под давлением рашистов дал интервью пророссийским журналистам и признался в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной".

Детали: Как сообщается, начальник пожарной части в ближайшее время вернется к своей работе.

Предыстория:

18 мая оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Затем опечатали кабинет и увезли Виталия в неизвестном направлении.

20 мая пожарная часть вышла на протест.

22 мая мэр города Дмитрий Орлов попросил воздержаться от акций в поддержку Трояна, так как это может помешать переговорам о его освобождении.