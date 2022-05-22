В Енергодарі намагаються звільнити з полону начальника рятувальників, просять утриматися від протестів
Неділя, 22 травня 2022, 10:57
Наразі в окупованому росіянами Енергодарі тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна, повідомив мер міста Дмитро Орлов.
Джерело: Орлов у Telegram
Пряма мова Орлова: "Зараз тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Трояна.
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Його колеги звертаються до мешканців Енергодара з проханням утриматися сьогодні від акції протесту на підтримку вогнеборців та іх керівника. Це може негативно вплинути на процес перемовин щодо пошуку нашого співробітника та зашкодити пожежникам у виконанні своїх обов’язків".
Передісторія:
- 18 травня окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника 1 держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.
- Потім опечатали кабінет і вивезли його у невідомому напрямку.
- 20 травня пожежна частина вийшла на протест.
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