В Енергодарі намагаються звільнити з полону начальника рятувальників, просять утриматися від протестів

рятувальники під час протесту 20 травня

Наразі в окупованому росіянами Енергодарі тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Джерело: Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Зараз тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Трояна.

Його колеги звертаються до мешканців Енергодара з проханням утриматися сьогодні від акції протесту на підтримку вогнеборців та іх керівника. Це може негативно вплинути на процес перемовин щодо пошуку нашого співробітника та зашкодити пожежникам у виконанні своїх обов’язків".

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