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В Енергодарі намагаються звільнити з полону начальника рятувальників, просять утриматися від протестів

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 10:57
В Енергодарі намагаються звільнити з полону начальника рятувальників, просять утриматися від протестів
рятувальники під час протесту 20 травня

Наразі в окупованому росіянами Енергодарі тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Джерело: Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Зараз тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Трояна.

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Його колеги звертаються до мешканців Енергодара з проханням  утриматися сьогодні  від акції протесту на підтримку вогнеборців та іх керівника. Це може негативно вплинути на процес перемовин щодо пошуку нашого співробітника та зашкодити пожежникам у виконанні своїх обов’язків".

Передісторія:

  • 18 травня окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника 1 держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.
  • Потім опечатали кабінет і вивезли його у невідомому напрямку.
  • 20 травня пожежна частина вийшла на протест.

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Теми: ЕнергодарокупаціявійнаРосія
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