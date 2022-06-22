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Окупанти обіцяють повернути зв'язок Херсонщині до кінця липня

Олена РощінаСереда, 22 червня 2022, 07:32

Російський стільниковий оператор анонсує відновлення зв'язку на окупованій частині Херсонської області до кінця липня.

Джерело: ТАСС

Деталі: Зруйновані вежі мобільного зв'язку планують повністю відновити на Херсонщині до кінця липня, заявив керуючий салоном стільникового оператора "На связи" Давид Стовба.

Наразі покриття регіону зв'язком становить 20%, зазначив він.

Передісторія:

  • На Херсонщині вже майже місяць не працює зв'язок. Із 30 травня українські оператори мобільного зв'язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім повне відключення зв'язку у Херсонській області.
  • Держспецзв’язку констатувало, що найближчим часом відновити зв’язок у області не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.

Теми: Херсонська областьмобільний зв'язокінтернетокупація
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