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Оккупанты обещают вернуть связь Херсонщине к концу июля

Елена РощинаСреда, 22 июня 2022, 07:32

Российский сотовый оператор анонсирует восстановление связи на оккупированной части Херсонской области к концу июля.

Источник: ТАСС

Детали: Разрушенные вышки мобильной связи планируют полностью восстановить в Херсонской области к концу июля, заявил управляющий салоном сотового оператора "На связи" Давид Стовба.

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На данный момент покрытие региона связью составляет 20%, отметил он.

Предыстория:

  • В Херсонской области уже почти месяц не работает связь. С 30 мая украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем полное отключение связи в Херсонской области.
  • Госспецсвязи констатировало, что в ближайшее время восстановить связь в области не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных.

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Темы: Херсонская областьмобильная связьинтернетоккупация
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