Оккупанты обещают вернуть связь Херсонщине к концу июля
Среда, 22 июня 2022, 07:32
Российский сотовый оператор анонсирует восстановление связи на оккупированной части Херсонской области к концу июля.
Источник: ТАСС
Детали: Разрушенные вышки мобильной связи планируют полностью восстановить в Херсонской области к концу июля, заявил управляющий салоном сотового оператора "На связи" Давид Стовба.
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На данный момент покрытие региона связью составляет 20%, отметил он.
Предыстория:
- В Херсонской области уже почти месяц не работает связь. С 30 мая украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем полное отключение связи в Херсонской области.
- Госспецсвязи констатировало, что в ближайшее время восстановить связь в области не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных.
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