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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: Велика Костромка без світла і газу

Ірина БалачукСереда, 22 червня 2022, 08:18

Уночі 22 червня російські загарбники обстріляли Зеленодольську та Апостолівську громади у Дніпропетровській області, село Велика Костромка залишилось без світла і газу.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. У Великій Костромці внаслідок нічного обстрілу немає світла і газу – перебито комунікації. На щастя, без постраждалих".

Деталі: За словами Лукашука, зараз важко сказати, скільки будинків постраждали, бо фахівці ще мають обстежити місце обстрілів.

Також під обстріл потрапили прикордонні території Апостолівської громади – окупанти поцілили у поля. Люди не постраждали.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула тихо. Станом на ранок 22 червня ситуація у всіх громадах контрольована.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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