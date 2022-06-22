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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: Большая Костромка без света и газа

Ирина БалачукСреда, 22 июня 2022, 08:18

Ночью 22 июня российские захватчики обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины в Днепропетровской области, село Великая Костромка осталось без света и газа.

Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Беспокойная ночь на Днепропетровщине. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. В Великой Костромке в результате ночных обстрелов нет света и газа – перебиты коммуникации. К счастью, без пострадавших".

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Детали: По словам Лукашука, сейчас сложно сказать, сколько домов пострадали, потому что специалисты должны обследовать место обстрелов.

Также под обстрел попали приграничные территории Апостоловской общины – боеприпасы упали в полях. Люди не пострадали.

В других районах Днепропетровщины ночь прошла тихо. По состоянию на утро 22 июня ситуация во всех общинах контролируемая.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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