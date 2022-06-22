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Окупанти вдарили по пляжу на Донеччині касетними снарядами: загинула 1 людина 11 поранені

"Українська правда"Середа, 22 червня 2022, 10:09
Окупанти вдарили по пляжу на Донеччині касетними снарядами: загинула 1 людина 11 поранені
Фото Павла Кириленка у Telegram

Російські окупанти відкрили вогонь забороненими касетними снарядами по пляжу біля озера в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Внаслідок цього 1 людина загинула, ще 11 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росіяни завдали удару по пляжу на озері "Золота Рибка", що в межах міста (Часів Яр - ред.). За попередньою інформацією, використали касетні снаряди".

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Деталі: За словам голови ОВА, внаслідок обстрілу загинула 1 людина, ще 11 дістали поранення. Черговий злочин окупантів було задокументовано.

 

Що передувало:

  • У ніч на 22 червня росіяни обстріляли прикордоння у Чернігівській області, Чугуїв та Харків, у Луганській та Донецькій областях тривають бої, є загиблі та поранені цивільні.
  • Опівночі 22 червня російські війська знову обстріляли Золочів у Харківській області, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, під завалами ще є люди. 

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Теми: війнаДонбасжертви
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