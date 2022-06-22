Окупанти вдарили по пляжу на Донеччині касетними снарядами: загинула 1 людина 11 поранені

Російські окупанти відкрили вогонь забороненими касетними снарядами по пляжу біля озера в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Внаслідок цього 1 людина загинула, ще 11 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росіяни завдали удару по пляжу на озері "Золота Рибка", що в межах міста (Часів Яр - ред.). За попередньою інформацією, використали касетні снаряди".

Деталі: За словам голови ОВА, внаслідок обстрілу загинула 1 людина, ще 11 дістали поранення. Черговий злочин окупантів було задокументовано.

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