Оккупанты ударили по пляжу в Донецкой области кассетными снарядами: погиб 1 человек 11 ранены

Российские оккупанты открыли огонь запрещенными кассетными снарядами по пляжу возле озера в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Вследствие этого 1 человек погиб, еще 11 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россияне нанесли удар по пляжу на озере "Золотая Рыбка", что в черте города (Времен Яр - ред.). По предварительной информации, использовали кассетные снаряды".

Детали: По словам председателя ОВА, в результате обстрела погиб 1 человек, еще 11 получили ранения. Очередное преступление оккупантов было задокументировано.

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