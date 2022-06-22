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Оккупанты ударили по пляжу в Донецкой области кассетными снарядами: погиб 1 человек 11 ранены

"Украинская правда"Среда, 22 июня 2022, 10:09
Фото Павла Кириленко в Telegram

Российские оккупанты открыли огонь запрещенными кассетными снарядами по пляжу возле озера в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Вследствие этого 1 человек погиб, еще 11 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россияне нанесли удар по пляжу на озере "Золотая Рыбка", что в черте города (Времен Яр - ред.). По предварительной информации, использовали кассетные снаряды".

 

Детали: По словам председателя ОВА, в результате обстрела погиб 1 человек, еще 11 получили ранения. Очередное преступление оккупантов было задокументировано.

 

Что предшествовало:

  • В ночь на 22 июня россияне обстреляли пограничные границы в Черниговской области, Чугуев и Харьков, в Луганской и Донецкой областях продолжаются бои, есть погибшие и раненые гражданские.
  • В полночь 22 июня российские войска снова обстреляли Золочев в Харьковской области, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, под завалами еще есть люди.

Темы: войнаДонбассжертвы
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