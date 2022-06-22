Росіяни обстріляли Чернігівщину й Сумщину, на Херсонщині змовкли українські ЗМІ

У ніч на 22 червня росіяни обстріляли прикордоння у Чернігівській області, Чугуїв та Харків, у Луганській та Донецькій областях тривають бої, є загиблі та поранені цивільні.

Джерело: голови обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 8-му ранку середи 22 червня

Деталі: Чернігівщина: вночі ворог зі стрілецької зброї обстріляв підрозділ прикордонного загону в районі села Грем’яч. Втрат немає.

Сумщина: Вночі та зранку ворог обстрілював з мінометів Есманьську та Новослобідську громади. Деталі щодо наслідків уточнюються.

За вівторок в області – шестеро поранених внаслідок артобстрілів та атаки дронів-камікадзе. Жертв та руйнувань попередньо немає.

Харків: вночі окупанти обстрілювали північні райони міста. Попередньо – постраждалих немає.

У середу зранку росіяни вчергове обстріляли Чугуїв, снаряд попав у приватний будинок, попередньо троє людей поранено.

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Протягом доби 15 людей загинули, 16 – поранені.

Луганщина: у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі – по "Азоту". Пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.

Попаснянський напрямок: окупанти закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. У Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

Лисичанськ обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Щонайменше троє поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських.

Донеччина: активні бойові дії по всій лінії фронту. Ворог веде вогонь зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет "ЗРС С-300", РСЗВ "Град".

Під обстрілами – Авдіївка, Залізне, Курахове, Торецьк, смт Курдюмовка, смт Нью-Йорк, с. Іванопілля, с. Новоселівка-1, с. Федорівка, с. Хрестище.

Пошкоджено 39 об’єктів, в тому числі 4 багатоповерхівки, 22 приватні житлові будинки, школа, адмінбудівля відділення поліції, залізнична дорога, господарські споруди, адмінбудівлі та збагачувальна фабрика.

Одна людина загинула, 15 – поранено.

Миколаївщина: 21 червня протягом дня обстріли тривали в багатьох районах області. У другій половині дня ворог обстрілював Березнегуватську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Протягом другої половини дня у вівторок у селі Червоне Воскресенської громади також були обстріли. Поранено одну людину. Займання сухої трави та полів з врожаєм.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв дві громади на межі з Херсонщиною - Апостолівську та Зеленодольську. У одному з сіл є руйнування житла, немає світла та газу. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Херсонщина: продовжується тиск на освітян та медиків, триває викрадення активістів, політиків, журналістів, громадських діячів.

В області не працює жодне українське ЗМІ.

У цілому ситуація на Херсонщині напружена, особливо в окупованих селах Бериславського та частини Каховського районів, тяжкі бої йдуть в селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями.

"Все більше гучні заяви роблять окупанти та місцеві колаборанти про входження Херсонщини до РФ. Такі заяви херсонці чують з початку окупації, тому щодня в місті з’являються все більше українських прапорів і написів, що Херсон – це Україна, і містяни чекають лише ЗСУ", – зазначають у Херсонській ОВА,

Відносно спокійно ніч минула в решті областей України.