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Росіяни обстріляли Чернігівщину й Сумщину, на Херсонщині змовкли українські ЗМІ

Олена РощінаСереда, 22 червня 2022, 09:22

У ніч на 22 червня росіяни обстріляли прикордоння у Чернігівській області, Чугуїв та Харків, у Луганській та Донецькій областях тривають бої, є загиблі та поранені цивільні. 

Джерело: голови обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 8-му ранку середи 22 червня

Деталі: Чернігівщина: вночі ворог зі стрілецької зброї обстріляв підрозділ прикордонного загону в районі села Грем’яч. Втрат немає.

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Сумщина: Вночі та зранку ворог обстрілював з мінометів Есманьську та Новослобідську громади. Деталі щодо наслідків уточнюються.

За вівторок в області – шестеро поранених внаслідок артобстрілів та атаки дронів-камікадзе. Жертв та руйнувань попередньо немає.

Харків: вночі окупанти обстрілювали північні райони міста. Попередньо – постраждалих немає. 

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У середу зранку росіяни вчергове обстріляли Чугуїв, снаряд попав у приватний будинок, попередньо троє людей поранено.

Протягом доби 15 людей загинули, 16 – поранені.

Луганщина: у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі по "Азоту". Пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.

Попаснянський напрямок: окупанти закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.  У Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

Лисичанськ обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Щонайменше троє поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських.

Донеччина: активні бойові дії по всій лінії фронту. Ворог веде вогонь зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет "ЗРС С-300", РСЗВ "Град".

Під обстрілами – Авдіївка, Залізне, Курахове, Торецьк, смт Курдюмовка, смт Нью-Йорк, с. Іванопілля, с. Новоселівка-1, с. Федорівка, с. Хрестище.

Пошкоджено 39 об’єктів, в тому числі 4 багатоповерхівки, 22 приватні житлові будинки, школа, адмінбудівля відділення поліції, залізнична дорога, господарські споруди, адмінбудівлі та збагачувальна фабрика.

Одна людина загинула, 15 – поранено. 

Миколаївщина: 21 червня протягом дня обстріли тривали в багатьох районах області. У другій половині дня ворог обстрілював Березнегуватську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Протягом другої половини дня у вівторок у селі Червоне Воскресенської громади також були обстріли. Поранено одну людину. Займання сухої трави та полів з врожаєм.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв дві громади на межі з Херсонщиною - Апостолівську та Зеленодольську. У одному з сіл є руйнування житла, немає світла та газу. Люди не постраждали. Деталі уточнюються. 

Херсонщина: продовжується тиск на освітян та медиків, триває викрадення активістів, політиків, журналістів, громадських діячів. 

В області не працює жодне українське ЗМІ

У цілому ситуація на Херсонщині напружена, особливо в окупованих селах Бериславського та частини Каховського районів, тяжкі бої йдуть в селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. 

"Все більше гучні заяви роблять окупанти та місцеві колаборанти про входження Херсонщини до РФ. Такі заяви херсонці чують з початку окупації, тому щодня в місті з’являються все більше українських прапорів і написів, що Херсон – це Україна, і містяни чекають лише ЗСУ", – зазначають у Херсонській ОВА, 

Відносно спокійно ніч минула в решті областей України.

Теми: війнаЧернігівська областьСумська областьХарківська область
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