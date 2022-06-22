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На військовому складі в Росії від вибуху снаряду загинуло 4 особи

"Українська правда"Середа, 22 червня 2022, 15:14
На військовому складі в Росії від вибуху снаряду загинуло 4 особи
Фото скріншот

Троє військових та одна цивільна людина загинули у військовій частині Володимирської області РФ від вибуху снаряду під час розвантажування боєприпасів на складі.

Джерело: російський "Интефакс" з посиланням на військових

Дослівно: "22 червня під час проведення розвантажувально-вантажних робіт на території сховища боєприпасів у Володимирській області сталася мимовільна детонація боєприпасу. Внаслідок підриву боєприпасу загинули троє військовослужбовців та один цивільний спеціаліст".

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Деталі: На складі виникла пожежа, яку згодом загасили. Російські військові переконують, що загрози для найближчих населених пунктів немає.

Що було раніше: В травні у військовій частині селища Тейсін Хабаровського краю РФ стався вибух. Щонайменше одна людина загинула, ще 8 звернулися за медичною допомогою.

Теми: вибухРосіяжертви
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