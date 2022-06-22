На военном складе в России от взрыва снаряда погибли 4 человека

Трое военных и одно гражданское лицо погибли в воинской части Владимирской области РФ от взрыва снаряда при разгрузке боеприпасов на складе.

Источник: российский "Интефакс" со ссылкой на военных

Дословно: "22 июня во время проведения разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области произошла самопроизвольная детонация боеприпаса. В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист".

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Детали: На складе возник пожар, который впоследствии был потушен. Российские военные утверждают, что угрозы для ближайших населенных пунктов нет.

Что предшествовало: В мае в военной части поселка Тейсин Хабаровского края РФ произошел взрыв. По меньшей мере, один человек погиб, еще 8 обратились за медицинской помощью.