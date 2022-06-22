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Полоненим бойовикам ОРДЛО присудили 15 років ув'язнення

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 18:22
Полоненим бойовикам ОРДЛО присудили 15 років ув'язнення
фото: unsplash

Суд на Полтавщині присудив 15 років ув’язнення дев’ятьом бойовикам російського незаконного формування в Донецькій області, яких захопили в ході бойових дій на Харківщині.

Джерело: брифінг речника Служби безпеки України Артема Дехтяренка, речниця управління СБУ в Полтавській області Інна Усова в коментарі УП

Пряма мова Дехтяренка: "За матеріалами СБУ, до 15 років ув’язнення засуджено 9 бойовиків так званої "ДНР", які воювали проти України. Зловмисників було затримано під час звільнення території Харківщини".

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Деталі: Засуджені приєдналися до незаконних формувань на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Їм видали військову уніформу російського зразка та зброю, відтак перекинувши на територію Харківської області.

Засуджені брали участь у бойових діях проти Збройних сил України, зокрема облаштовували позиції окупаційних військ та чергували на блокпостах.

Бойовиків ув’язнили за кримінальними статтями "Держзрада" і "Створення незаконних збройних формувань".

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За словами Усової, судові засідання пройшли нещодавно.

Що було раніше: 7 червня Івано-Франківський міський суд ухвалив вирок про ув’язнення строком на 15 років проти чотирьох мешканців Донецької області, які перейшли на бік ворога й виправдовували російську агресію.

Теми: ДНРОРДЛОсудСБУ
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