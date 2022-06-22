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Пленных боевиков ОРДЛО приговорили к 15 годам заключения

Денис КарловскийСреда, 22 июня 2022, 18:22
Пленных боевиков ОРДЛО приговорили к 15 годам заключения
фото: unsplash

Суд на Полтавщине присудил 15 лет тюрьмы девяти боевикам российского незаконного формирования в Донецкой области, которых захватили в ходе боевых действий в Харьковской области.

Источник: брифинг преcс-секретаря Службы безопасности Украины Артема Дехтяренко, пресс-секретарь управления СБУ в Полтавской области Инна Усова в комментарии УП

Прямая речь Дехтяренко: "По материалам СБУ, к 15 годам заключения приговорены 9 боевиков так называемой "ДНР", которые воевали против Украины. Злоумышленники были задержаны во время освобождения территории Харьковщины".

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Детали: Осужденные присоединились к незаконным формированиям в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Им выдали военную униформу российского образца и оружие, затем перебросив на территорию Харьковской области.

Осужденные участвовали в боевых действиях против Вооруженных сил Украины, в частности, обустраивали позиции оккупационных войск и дежурили на блокпостах.

Боевиков заключили в тюрьму по уголовным статьям "Госпредательство" и "Создание незаконных вооруженных формирований".

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По словам Усовой, судебные заседания прошли недавно.

Что было раньше: 7 июня Ивано-Франковский городской суд приговорил к 15 годам тюрьмы четырех жителей Донецкой области, которые перешли на сторону врага и оправдывали российскую агрессию.

Темы: ДНРОРДЛОсудСБУ
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