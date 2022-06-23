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Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО: Штати добиваються позитивного результату

Ольга Глущенко Четвер, 23 червня 2022, 05:22

Влада США намагається досягнути позитивного результату щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО до найближчого саміту організації.

Джерело: помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я скажу так: ми безперечно добиваємося цього".

Деталі: Донфірд назвала переговори генсека НАТО Йєнса Столтенберга, що відбулися в понеділок, з представниками Туреччини, Швеції та Фінляндії у штаб-квартирі альянсу конструктивними.

"Наскільки ми розуміємо, це була конструктивна зустріч. Ми переконані в тому, що буде прогрес на цьому напрямі", - зазначила американський дипломат.

Що передувало: Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Допоки Фінляндія і Швеція не набудуть офіційного членства в НАТО, Сполучені Штати готові підтримувати гарантії безпеки для цих країн.

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Теми: НАТОФінляндіяШвеціяСША
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