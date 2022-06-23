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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Штаты добиваются положительного результата

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 июня 2022, 05:22
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Штаты добиваются положительного результата
фото: Getty Images

Власти США пытаются достичь положительного результата в отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО в ближайший саммит организации.

Источник: помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я скажу так: мы определенно добиваемся этого".

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Детали: Донфирд назвала состоявшиеся в понедельник переговоры генсека НАТО Йенса Столтенберга с представителями Турции, Швеции и Финляндии в штаб-квартире альянса конструктивными.

"Насколько мы понимаем, это была конструктивная встреча. Мы убеждены в том, что будет прогресс в этом направлении", - отметила американский дипломат.

Что предшествовало: Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в НАТО.

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Темы: НАТОФинляндияШвецияСША
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