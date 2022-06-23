Росіяни захопили ще два села на Луганщині – Гайдай

Мапа окупації Луганщини станом на 22 червня від ISW

Російські війська 22 червня захопили селище Лоскутівка та село Рай-Олександрівка в Луганський області, днем раніше захопивши Тошківку, Підлісне та Мирну Долину.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 23 червня

Пряма мова: "Росіяни захопили ще два населені пункти… Відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом.

Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки.

Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного нестандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту". Російська армія "вивільняє" Сєвєродонецьк від життя та робочих місць".

Деталі: Упродовж 22 червня російські війська декілька разів обстріляли сусіднє місто Лисичанськ. Зафіксовано руйнування в одній зі шкіл міста.

За день – троє поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда.

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"Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів", – повідомив Гайдай.

Влада порахувала нові руйнування: в Новоіванівці – 8 будинків, у Гірському – 8, у Золотому – 9 будинків.

Крім того, 22 червня російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському.

Цьому передувало: 21 червня російські війська окупували смт Тошківка, село Підлісне, смт Мирна Долина біля Лисичанська. Бої за Сєвєродонецьк тривають.

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські окупанти найближчими днями можуть захопити місто Лисичанськ.