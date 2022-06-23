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Россияне захватили еще два села в Луганской области – Гайдай

Елена РощинаЧетверг, 23 июня 2022, 08:15
Россияне захватили еще два села в Луганской области – Гайдай
Карта оккупации Луганской области по состоянию на 22 июня от ISW

Российские войска 22 июня захватили поселок Лоскутовка и село Рай-Александровка в Луганской области, днем ​​ранее захватив Тошковку, Подлесное и Мирную Долину.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 23 июня

Прямая речь: "Россияне захватили еще два населенных пункта… Со вчерашнего дня Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом.

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Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки.

Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также завода химического нестандартизированного оборудования. Повреждено здание II проходной "Азота". Российская армия "освобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест".

Детали: В течение 22 июня российские войска несколько раз обстреляли соседний город Лисичанск. Зафиксировано разрушение в одной из школ города.

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За день – трое раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда.

"Позавчера поздно вечером обнаружено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными при обстреле", – сообщил Гайдай.

Власти посчитали новые разрушения: в Новоивановке – 8 домов, в Горском – 8, в Золотом – 9 домов.

Кроме того, 22 июня российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротино, авиационно-ракетным ударам – по Горскому.

Этому предшествовало: 21 июня российские войска оккупировали пгт Тошковка, село Подлесное, пгт Мирная Долина вблизи Лисичанска. Бои за Северодонецк продолжаются.

Институт изучения войны (ISW) полагает, что российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить город Лисичанск.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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