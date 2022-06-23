Гайдай: Траса Лисичанськ – Бахмут непроїзна

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що трасою Лисичанськ – Бахмут їхати не можна, бо вона прострілюється, але є можливість дістатися до Лисичанська іншими дорогами.

Джерело: Сергій Гайдай у телеефірі, його Telegram

Пряма мова: "Траса Лисичанськ – Бахмут непроїзна, вона повністю обстрілюється. Але можливість доїхати до Лисичанська залишається. Кожного дня ми возимо гуманітарні вантажі і маємо можливість евакуювати людей по паралельному маршруту.

Деталі: Раніше сам Гайдай називав трасу Лисичанськ – Бахмут "дорогою життя".

Голова Луганської ОВА сказав, що Лисичанськ прострілюється, там дуже небезпечно, але "тиха евакуація" жителів триває.

Тим часом росіянам вдалося просунутися на кілька населених пунктів у районі Тошківки.

Гайдай припустив, що українські захисники могли справді відійти від Золотого: щоб не було оточення, командування могло дати команду відходити на інші укріплені позиції.

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Він зазначив, що Золоте – це лінія оборони з 2014 року, всі укріплення там обстрілюються 8 років, а з 24 лютого – обстрілюються цілодобово.

Гайдай пояснив, що невеличка частина Луганської області залишається форпостом, росіяни "Сєвєродонецьк чотири місяці пройти не можуть", а їм потрібна "перемога реальна", тому вони усі зусилля кинули на Луганщину.

Нагадаємо: Росіяни в останні дні захопили ще кілька населених пунктів на Луганщині, бої за Сєвєродонецьк тривають. За оцінкою британської розвідки, війська РФ просунулися на 5 км у бік Лисичанська. За оцінкою ISW, вони можуть захопити це місто в найближчі дні.