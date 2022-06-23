Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гайдай: Траса Лисичанськ – Бахмут непроїзна

Олена РощінаЧетвер, 23 червня 2022, 09:00

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що трасою Лисичанськ – Бахмут їхати не можна, бо вона прострілюється, але є можливість дістатися до Лисичанська іншими дорогами. 

Джерело: Сергій Гайдай у телеефірі, його Telegram

Пряма мова: "Траса Лисичанськ – Бахмут непроїзна, вона повністю обстрілюється. Але можливість доїхати до Лисичанська залишається. Кожного дня ми возимо гуманітарні вантажі і маємо можливість евакуювати людей по паралельному маршруту. 

Деталі: Раніше сам Гайдай називав трасу Лисичанськ – Бахмут "дорогою життя". 

Голова Луганської ОВА сказав, що Лисичанськ прострілюється, там дуже небезпечно, але "тиха евакуація" жителів триває. 

Тим часом росіянам вдалося просунутися на кілька населених пунктів у районі Тошківки.

Гайдай припустив, що українські захисники могли справді відійти від Золотого: щоб не було оточення, командування могло дати команду відходити на інші укріплені позиції. 

ВІДЕО ДНЯ

Він зазначив, що Золоте – це лінія оборони з 2014 року, всі укріплення там обстрілюються 8 років, а з 24 лютого – обстрілюються цілодобово. 

Гайдай пояснив, що невеличка частина Луганської області залишається форпостом, росіяни "Сєвєродонецьк чотири місяці пройти не можуть", а їм потрібна "перемога реальна", тому вони усі зусилля кинули на Луганщину.

Нагадаємо: Росіяни в останні дні захопили ще кілька населених пунктів на Луганщині, бої за Сєвєродонецьк тривають. За оцінкою британської розвідки, війська РФ просунулися на 5 км у бік Лисичанська. За оцінкою ISW, вони можуть захопити це місто в найближчі дні.

Теми: ЛисичанськЛуганська областьвійнадороги
Головне сьогодні

Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС

Переговори лідерів ЄС щодо статусу кандидата для України складніші, ніж очікувалося - ЗМІ

ЗСУ зупинили наступ ворога на південну околицю Лисичанська - зведення Генштабу

фотоУ Путіна знайшли ще одну розкішну нерухомість

Остаточне рішення: Євробачення-2023 не відбудеться в Україні

Зеленський: Ми будуватимемо державу з потужним захистом, як в Ізраїлі

Усі новини...
Лисичанськ
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Евакуювати з "Азота" дуже небезпечно, безпечніше сидіти в укритті – Гайдай
Біля Лисичанська окупанти захопили ще два селища, ЗСУ відбили штурм – зведення Генштабу
Останні новини
21:28
7 дітей в різних кутках країни: як мама-вихователька, яка зустріла війну за кордоном, евакуювала сім'ю
21:28
За добу росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини
21:27
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
21:16
Окупанти проводять "перепис населення" в Маріуполі, збираючи відбитки пальців
21:06
Резиденти Дія.Сіті за лютий-квітень сплатили в бюджет понад мільярд гривень
21:05
Українські захисники можуть відійти у Сєвєродонецьку – ОВА
20:50
До кінця року на голосування Ради винесуть понад 30 євроінтеграційних законопроектів
20:38
У Держдумі пригрозили ракетним ударом по посольству США в Києві
20:27
Райффайзен банк переніс свої дані у "хмару" на тлі повномасштабної війни
20:25
Переговори лідерів ЄС щодо статусу кандидата для України складніші, ніж очікувалося - ЗМІ
Усі новини...