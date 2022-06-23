Гайдай: Трасса Лисичанск – Бахмут непроездная

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что по трассе Лисичанск – Бахмут ехать нельзя, потому что она простреливается, но есть возможность добраться до Лисичанска другими дорогами.

Источник: Сергей Гайдай в телеэфире, его Telegram

Прямая речь: "Трасса Лисичанск – Бахмут непроездная, она полностью обстреливается. Но возможность доехать до Лисичанска остается. Каждый день мы возим гуманитарные грузы и имеем возможность эвакуировать людей по параллельному маршруту".

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Детали: Раньше сам Гайдай называл трассу Лисичанск – Бахмут "дорогой жизни".

Глава Луганской ОВА сказал, что Лисичанск простреливается, там очень опасно, но "тихая эвакуация" жителей продолжается.

Тем временем, россиянам удалось продвинуться на несколько населенных пунктов в районе Тошковки.

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Гайдай допустил, что украинские защитники могли действительно отойти от Золотого: чтобы не было оцепления, командование могло дать команду отходить на другие укрепленные позиции.

Он отметил, что Золотое – это линия обороны с 2014 года, все укрепления там обстреливаются 8 лет, а с 24 февраля – обстреливаются круглосуточно.

Гайдай объяснил, что небольшая часть Луганской области остается форпостом, россияне "Северодонецк четыре месяца пройти не могут", а им нужна "победа реальная", поэтому они все усилия бросили на Луганщину.

Напомним: Россияне в последние дни захватили еще несколько населенных пунктов в Луганской области, бои за Северодонецк продолжаются. По оценке британской разведки, войска РФ продвинулись на 5 км в сторону Лисичанска. По оценке ISW, они могут захватить этот город в ближайшие дни.