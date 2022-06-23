Обстрел Скадовского морского порта: погиб местный житель
Четверг, 23 июня 2022, 12:32
В результате обстрела 22 июня морского порта в захваченном россиянами Скадовске погиб местный житель.
Источник: городской голова Скадовска Александр Яковлев
Прямая речь: "У меня грустное известие. Погиб скадовчанин Дмитрий Мотрюк, который в это время был неподалеку. Соболезнования семье погибшего".
Детали: По словам мэра, разрушения инфраструктуры не произошло.
Он призвал скадовчан быть осторожными, не находиться в районе порта и возле скопления военных.
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