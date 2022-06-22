У районі порту в захопленому Скадовську пролунали вибухи – мер 

У районі морського порту захопленого росіянами Скадовська на Херсонщині пролунали два вибухи.

Джерело: міський голова Скадовська Олексій Яковлєв

Пряма мова Яковлєва: "У Скадовську тільки що знову "прилетіло". Було чути два вибухи, один потужний в районі порту".

Деталі: Згодом він повідомив, що підтверджено руйнування в промисловій зоні порту.

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