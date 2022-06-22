Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У районі порту в захопленому Скадовську пролунали вибухи – мер 

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 22:56
розташування скадовська відносно херсона, миколаєва і криму

У районі морського порту захопленого росіянами Скадовська на Херсонщині пролунали два вибухи.

Джерело: міський голова Скадовська Олексій Яковлєв

Пряма мова Яковлєва: "У Скадовську тільки що знову "прилетіло". Було чути два вибухи, один потужний в районі порту".

Деталі: Згодом він повідомив, що підтверджено руйнування в промисловій зоні порту.

Передісторія: 

  • Російські окупанти захопили Скадовськ на початку березня.
  • Наприкінці українські захисники завдали ракетного удару по російському десантному кораблю в порту Бердянська Запорізької області.
  • 21 червня стало відомо, що українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний. ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку.

Теми: СкадовськХерсонська областьокупаціяЧорне море
Головне сьогодні

В Міноборони відреагували на "звільнені вулиці Херсона": Шкодять ЗСУ

Історичний саміт: ЄС розгляне надання Україні статусу кандидата на членство

На два напрямки ворог перемістив танкові підрозділи і БТГ, веде наступи – зведення

картиНайближчими днями окупанти можуть захопити Лисичанськ – військові експерти

ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"

Автомобіль нардепа Ковальова було підірвано – Буданов

Усі новини...
Скадовськ
Херсонщина: Окупанти викрали депутата райради
Херсонщина: мер Скадовська розповів, як зумів виїхати під час російської окупації
Херсонщина: мер Скадовська поїхав через погрози російських окупантів
Останні новини
10:32
Пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині загасили: знадобилося 108 годин
10:25
Командувач фінської армії: якби Росія напала - ми готові захищатися
10:18
Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у Росії
10:04
В Міноборони відреагували на "звільнені вулиці Херсона": Шкодять ЗСУ
10:02
Дипрадник Зеленського розповів, як вдалось переконати країни-скептики ЄС щодо статусу кандидата
09:49
США відправлять в Україну робота-собаку від Boston Dynamics для розмінування територій – ЗМІ
09:44
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала не менше півгодини
09:35
Регіони: на Сумщині було під сотню артилерійських "прильотів", поліцейські підірвалися на міні
09:18
По всій Україні оголошено повітряну тривогу
09:18
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: МОЗ пояснює, як надати домедичну допомогу
Усі новини...