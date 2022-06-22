У районі порту в захопленому Скадовську пролунали вибухи – мер
Середа, 22 червня 2022, 22:56
У районі морського порту захопленого росіянами Скадовська на Херсонщині пролунали два вибухи.
Джерело: міський голова Скадовська Олексій Яковлєв
Пряма мова Яковлєва: "У Скадовську тільки що знову "прилетіло". Було чути два вибухи, один потужний в районі порту".
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Деталі: Згодом він повідомив, що підтверджено руйнування в промисловій зоні порту.
Передісторія:
- Російські окупанти захопили Скадовськ на початку березня.
- Наприкінці українські захисники завдали ракетного удару по російському десантному кораблю в порту Бердянська Запорізької області.
- 21 червня стало відомо, що українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний. ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку.
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