У районі порту в захопленому Скадовську пролунали вибухи – мер 

У районі морського порту захопленого росіянами Скадовська на Херсонщині пролунали два вибухи.

Джерело: міський голова Скадовська Олексій Яковлєв

Пряма мова Яковлєва: "У Скадовську тільки що знову "прилетіло". Було чути два вибухи, один потужний в районі порту".

Реклама:

Деталі: Згодом він повідомив, що підтверджено руйнування в промисловій зоні порту.

Передісторія:

Російські окупанти захопили Скадовськ на початку березня.

Наприкінці українські захисники завдали ракетного удару по російському десантному кораблю в порту Бердянська Запорізької області.

21 червня стало відомо, що українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний. ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку.