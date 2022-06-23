Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Четвертий пікап від читачів УП уже на фронті. Збір триває

"Українська правда"Четвер, 23 червня 2022, 14:55
Четвертий пікап від читачів УП уже на фронті. Збір триває
Пікап для ЗСУ від читачів УП

Передмістя Донецька. Авдіївка. Саме між цими містами вже восьмий рік тримається лінія фронту і саме сюди для наших захисників доправлений четвертий пікап придбаний за кошти читачів "Української правди".

Після того, як редакція оприлюднила звіт про передачу 95-й бригаді перших трьох автомобілів, один із наших читачів висловив бажання допомогти українській армії та одразу перерахував необхідну для купівлі пікапа суму.

Усього за кілька днів вдалось знайти потрібну машину, і оперативно доправити її українським захисникам.

Реклама:
 

Цього разу пікап був переданий бійцям механізованого батальйону 110 бригади.

Днями "Українська правда" оголосила про збір коштів на 10 пікапів для Збройних Сил України.

ВІДЕО ДНЯ

Усі, в кого є змога долучитись, можуть надсилати кошти на картки журналіста "Економічної правди" Дмитра Рясного. 

Картки: 

5375414128845426 (Моно),

5363542309191220 (Приват).

QR-код для переказу на пікапи ЗСУ
QR-код для переказу на пікапи ЗСУ

Реквізити для надсилання SWIFT-платежу:

Долар:

Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine

IBAN: UA763052990000026204690936286

Номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку) 

4731 2196 4863 8058

BANK OF BENEFICIARY Банк отримувача JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080

INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

Євро:

Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine

IBAN: UA933052990000026208749661196

Поточний рахунок в Приватбанку 

4731 2196 4863 8041

CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 623-160-5145

INTERMEDIARY BANK  Банк-корреспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

"Українська правда" прозвітує про завершення збору, купівлю пікапів та передачу машин військовим.

Теми: війнаблагодійність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: