Четвертий пікап від читачів УП уже на фронті. Збір триває

Пікап для ЗСУ від читачів УП

Передмістя Донецька. Авдіївка. Саме між цими містами вже восьмий рік тримається лінія фронту і саме сюди для наших захисників доправлений четвертий пікап придбаний за кошти читачів "Української правди".

Після того, як редакція оприлюднила звіт про передачу 95-й бригаді перших трьох автомобілів, один із наших читачів висловив бажання допомогти українській армії та одразу перерахував необхідну для купівлі пікапа суму.

Усього за кілька днів вдалось знайти потрібну машину, і оперативно доправити її українським захисникам.

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Цього разу пікап був переданий бійцям механізованого батальйону 110 бригади.

Днями "Українська правда" оголосила про збір коштів на 10 пікапів для Збройних Сил України.

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Усі, в кого є змога долучитись, можуть надсилати кошти на картки журналіста "Економічної правди" Дмитра Рясного.

Картки:

5375414128845426 (Моно),

5363542309191220 (Приват).

QR-код для переказу на пікапи ЗСУ

Реквізити для надсилання SWIFT-платежу:

Долар:

Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine

IBAN: UA763052990000026204690936286

Номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку)

4731 2196 4863 8058

BANK OF BENEFICIARY Банк отримувача JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080

INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

Євро:

Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine

IBAN: UA933052990000026208749661196

Поточний рахунок в Приватбанку

4731 2196 4863 8041

CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 623-160-5145

INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

"Українська правда" прозвітує про завершення збору, купівлю пікапів та передачу машин військовим.