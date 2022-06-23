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Четвертий пікап від читачів УП уже на фронті. Збір триває

"Українська правда"Четвер, 23 червня 2022, 14:55
Пікап для ЗСУ від читачів УП

Передмістя Донецька. Авдіївка. Саме між цими містами вже восьмий рік тримається лінія фронту і саме сюди для наших захисників доправлений четвертий пікап придбаний за кошти читачів "Української правди".

Після того, як редакція оприлюднила звіт про передачу 95-й бригаді перших трьох автомобілів, один із наших читачів висловив бажання допомогти українській армії та одразу перерахував необхідну для купівлі пікапа суму.

Усього за кілька днів вдалось знайти потрібну машину, і оперативно доправити її українським захисникам.

 

Цього разу пікап був переданий бійцям другої мінометної батареї другого механізованого батальйону 110 бригади.

Днями "Українська правда" оголосила про збір коштів на 10 пікапів для Збройних Сил України.

Усі, в кого є змога долучитись, можуть надсилати кошти на картки журналіста "Економічної правди" Дмитра Рясного. 

ВІДЕО ДНЯ

Картки: 

5375414128845426 (Моно),

5363542309191220 (Приват).

QR-код для переказу на пікапи ЗСУ
QR-код для переказу на пікапи ЗСУ

Реквізити для надсилання SWIFT-платежу:

Долар:

Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine

IBAN: UA763052990000026204690936286

Номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку) 

4731 2196 4863 8058

BANK OF BENEFICIARY Банк отримувача JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080

INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

Євро:

Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine

IBAN: UA933052990000026208749661196

Поточний рахунок в Приватбанку 

4731 2196 4863 8041

CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 623-160-5145

INTERMEDIARY BANK  Банк-корреспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

"Українська правда" прозвітує про завершення збору, купівлю пікапів та передачу машин військовим.

Теми: війнаблагодійність
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