Четвертий пікап від читачів УП уже на фронті. Збір триває
Передмістя Донецька. Авдіївка. Саме між цими містами вже восьмий рік тримається лінія фронту і саме сюди для наших захисників доправлений четвертий пікап придбаний за кошти читачів "Української правди".
Після того, як редакція оприлюднила звіт про передачу 95-й бригаді перших трьох автомобілів, один із наших читачів висловив бажання допомогти українській армії та одразу перерахував необхідну для купівлі пікапа суму.
Усього за кілька днів вдалось знайти потрібну машину, і оперативно доправити її українським захисникам.
Цього разу пікап був переданий бійцям механізованого батальйону 110 бригади.
Днями "Українська правда" оголосила про збір коштів на 10 пікапів для Збройних Сил України.
Усі, в кого є змога долучитись, можуть надсилати кошти на картки журналіста "Економічної правди" Дмитра Рясного.
Картки:
5375414128845426 (Моно),
5363542309191220 (Приват).
Реквізити для надсилання SWIFT-платежу:
Долар:
Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine
IBAN: UA763052990000026204690936286
Номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку)
4731 2196 4863 8058
BANK OF BENEFICIARY Банк отримувача JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080
INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33
Євро:
Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine
IBAN: UA933052990000026208749661196
Поточний рахунок в Приватбанку
4731 2196 4863 8041
CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 623-160-5145
INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX
"Українська правда" прозвітує про завершення збору, купівлю пікапів та передачу машин військовим.