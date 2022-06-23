Четвертий пікап від читачів УП уже на фронті. Збір триває
Передмістя Донецька. Авдіївка. Саме між цими містами вже восьмий рік тримається лінія фронту і саме сюди для наших захисників доправлений четвертий пікап придбаний за кошти читачів "Української правди".
Після того, як редакція оприлюднила звіт про передачу 95-й бригаді перших трьох автомобілів, один із наших читачів висловив бажання допомогти українській армії та одразу перерахував необхідну для купівлі пікапа суму.
Усього за кілька днів вдалось знайти потрібну машину, і оперативно доправити її українським захисникам.
Цього разу пікап був переданий бійцям другої мінометної батареї другого механізованого батальйону 110 бригади.
Днями "Українська правда" оголосила про збір коштів на 10 пікапів для Збройних Сил України.
Усі, в кого є змога долучитись, можуть надсилати кошти на картки журналіста "Економічної правди" Дмитра Рясного.
Картки:
5375414128845426 (Моно),
5363542309191220 (Приват).
Реквізити для надсилання SWIFT-платежу:
Долар:
Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine
IBAN: UA763052990000026204690936286
Номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку)
4731 2196 4863 8058
BANK OF BENEFICIARY Банк отримувача JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080
INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33
Євро:
Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine
IBAN: UA933052990000026208749661196
Поточний рахунок в Приватбанку
4731 2196 4863 8041
CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 623-160-5145
INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX
"Українська правда" прозвітує про завершення збору, купівлю пікапів та передачу машин військовим.