Четвертый пикап от читателей УП уже на фронте. Сбор продолжается
Пригород Донецка. Авдеевка. Именно между этими городами уже восьмой год держится линия фронта и именно сюда для наших защитников доставлен четвертый пикап, приобретенный за средства читателей "Украинской правды".
После того как редакция обнародовала отчет о передаче 95-й бригаде первых трех автомобилей, один из наших читателей выразил желание помочь украинской армии и сразу перечислил необходимую для покупки пикапа сумму.
Всего за несколько дней удалось найти нужную машину и оперативно доставить ее украинским защитникам.
В этот раз пикап был передан бойцам второй минометной батареи второго механизированного батальона 110 бригады.
На днях "Украинская правда" объявила о сборе средств на 10 пикапов для Вооруженных Сил Украины.
Все, у кого есть возможность приобщиться, могут присылать средства на карты журналиста "Экономической правды" Дмитрия Рясного.
Карты:
5375414128845426 (Моно),
5363542309191220 (Приват).
Реквизиты для отправки SWIFT-платежа:
Доллар:
Получатель RIASNYI DMYTRO 08132, Украина
IBAN: UA763052990000026204690936286
Номер пластиковой карты или текущий счет в ПриватБанке
4731 2196 4863 8058
BANK OF BENEFICIARY Банк получателя JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT
Счет банка получателя в банке-корреспонденте 0011000080
INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33
Евро:
Получатель RIASNYI DMYTRO 08132, Украина
IBAN: UA933052990000026208749661196
Текущий счет в ПриватБанке
4731 2196 4863 8041
CORRESPONDENT ACCOUNT
Счет банка получателя в банке-корреспонденте 623-160-5145
INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX
"Украинская правда" отчитается о завершении сбора, покупке пикапов и передаче машин военным.