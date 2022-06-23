Четвертый пикап от читателей УП уже на фронте. Сбор продолжается

Пикап для ВСУ от читателей УП

Пригород Донецка. Авдеевка. Именно между этими городами уже восьмой год держится линия фронта и именно сюда для наших защитников доставлен четвертый пикап, приобретенный за средства читателей "Украинской правды".

После того как редакция обнародовала отчет о передаче 95-й бригаде первых трех автомобилей, один из наших читателей выразил желание помочь украинской армии и сразу перечислил необходимую для покупки пикапа сумму.

Всего за несколько дней удалось найти нужную машину и оперативно доставить ее украинским защитникам.

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В этот раз пикап был передан бойцам механизированного батальона 110 бригады.

На днях "Украинская правда" объявила о сборе средств на 10 пикапов для Вооруженных Сил Украины.

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Все, у кого есть возможность приобщиться, могут присылать средства на карты журналиста "Экономической правды" Дмитрия Рясного.

Карты:

5375414128845426 (Моно),

5363542309191220 (Приват).

QR-код для перевода на пикапы ВСУ

Реквизиты для отправки SWIFT-платежа:

Доллар:

Получатель RIASNYI DMYTRO 08132, Украина

IBAN: UA763052990000026204690936286

Номер пластиковой карты или текущий счет в ПриватБанке

4731 2196 4863 8058

BANK OF BENEFICIARY Банк получателя JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT

Счет банка получателя в банке-корреспонденте 0011000080

INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

Евро:

Получатель RIASNYI DMYTRO 08132, Украина

IBAN: UA933052990000026208749661196

Текущий счет в ПриватБанке

4731 2196 4863 8041

CORRESPONDENT ACCOUNT

Счет банка получателя в банке-корреспонденте 623-160-5145

INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

"Украинская правда" отчитается о завершении сбора, покупке пикапов и передаче машин военным.