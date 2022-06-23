У Путіна знайшли ще одну розкішну нерухомість

Журналісти виявили мережу компаній, яка об'єднує пов'язані з президентом Росії Володимиром Путіним активи загальною вартістю близько 4,5 мільярда доларів.

Джерело: OCCRP

Дослівно: "Вони використовують домен електронної пошти LLCInvest.ru, який об'єднує десятки компаній, пов'язаних із наближеними до Путіна.

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Домен базується на сервері компанії, що тісно пов'язана з банком "Росія". Фірми, які використовують пошту на цьому домені, володіють багатомільярдними активами, які пов'язують із Путіним, у тому числі комплексом "Хатина рибалки".

Деталі: У розпорядження журналістів потрапили тисячі листів з двох будкомпаній, які займалися облаштуванням території навколо "Хатини рибалки".

Усі будівельні роботи координували співробітники псевдоблагодійної організації "Відродження морських традицій", пов'язані через домен електронною поштою llcinvest.ru.

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Інші активи, що мають відношення до Путіна, в тому числі палац у Геленджику і будинок відпочинку на північному заході Росії, також контролюються компаніями з мережі LLCInvest.

Будівництво головної будівлі "Хатини рибалки" закінчили у серпні 2012 року. Архітектурне бюро, яке спроектувало незвичайну скляно-дерев'яну будівлю, отримало за неї кілька нагород.

2013 року на іншому березі затоки почали зводити ще одну будову.

У 2018-му його зареєстрували в Росреєстрі як "комору", але це двоповерхова футуристична будівля з хвилеподібним дахом, просторими приміщеннями та масштабною їдальнею на відкритому повітрі.

Велика вітальня відкритого планування займає понад 200 квадратних метрів. Скляна перегородка відокремлює її від кухні, обладнаної мангалом, казаном, тандиром, тепаном та коптильнею.

У будинку є власна броварня. На австрійському устаткуванні вартістю 345 тисяч євро тут можна виготовляти 47 літрів пива на день.

На другому поверсі розташована чайна кімната з видом на Ладозьке озеро. Через скляну перегородку із приміщення можна спостерігати за процесом варіння пива.

Поруч із будівлею два невеликі басейни. Від будинку доріжка веде до природного водоспаду, що впадає в затоку, де облаштована альтанка.

Раніше водоспад був туристичною пам'яткою, але зараз відвідувачам туди шлях закритий.

Вартість об'єкта оцінити складно, однак у розпорядженні журналістів є кошторис на загальнобудівельні роботи від червня 2015 року на суму 187 мільйонів рублів - сюди не входять меблі, оздоблення, освітлення та вартість архітектурного та дизайн-проекту.

Більшу частину прилеглих до "Хатини рибалки" земель займають сільськогосподарські угіддя.

Там розташоване форелеве господарство. Місцевий мешканець розповів, що живу форель можна купити прямо з рук охоронця ладозької дачі, коли там немає гостей.

На території ділянки є ферма з розведення великої рогатої худоби, де вирощують бугаїв заради мармурової яловичини.

Журналісти зв'язалися із директором ферми. Він сказав, що нічого не знає про приватні віли поблизу або їх власників. Втім, судячи з розмови, він також не знає, хто є кінцевим власником ферми, якою він керує.

2021 року на території звели двоповерхову професійну кухню площею 600 квадратних метрів.

На першому поверсі знаходяться приміщення для зберігання риби, м'яса та овочів, а також зони для випікання, приготування холодних та гарячих страв.

Будівельні роботи на ділянці не закінчено. У квітні 2021 року активісти руху "Відкритий берег" повідомили, що через національний парк "Ладозькі шхери" будують дорогу до дачі Путіна, йде масштабна вирубка лісів.

Згідно з документами витоку, влітку 2021 року неподалік почали будувати ще один будинок "Садовий дім" з видом на Ладозьке озеро, але невідомо, чи об'єкт готовий.

Серед матеріалів обробки натуральне напівдорогоцінне каміння лазурит і лабрадорит. Велика ділянка підлоги покрита мармуром Fior di Bosco приблизною вартістю 110 тисяч доларів.

Згідно з документами, сантехніка для облаштування кожної ванни (всього в будинку їх шість) коштуватиме дорожче 3 мільйонів рублів. Так, один змішувач для біде коштуватиме 700 тисяч рублів, а ручка для регулювання температури в душі — 300 тисяч рублів.

На першому поверсі гостьового будинку 6 спалень, кожна з власним санвузлом та вбиральні. У центрі будівлі за проектом розташований басейн із декоративним водоспадом, який падає з висоти верхнього поверху.

У Кремлі на питання про компанії LLCInvest, у тому числі про тих, що володіють і керують "Хатиною рибалки", відповіли: "Президент Російської Федерації жодним чином не пов'язаний і не афілійований з названими вами об'єктами та організаціями".

Місцеві жителі розповіли, що зазвичай проїзд до затоки відкритий, але коли приїжджають гості, дорогу блокують співробітники Федеральної служби охорони РФ.

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