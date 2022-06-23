У Путина нашли еще одну роскошную недвижимость

Журналисты обнаружили сеть компаний, которая объединяет связанные с президентом России Владимиром Путиным активы общей стоимостью порядка 4,5 миллиарда долларов.

Источник: OCCRP

Дословно: "Они используют домен электронной почты LLCInvest.ru, который объединяет десятки компаний, связанных с приближенными Путина.

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Домен базируется на сервере компании, тесно связанной с банком "Россия". Фирмы, использующие почту на этом домене, владеют многомиллиардными активами, которые связывают с Путиным, в том числе комплексом "Хижина рыбака".

Детали: В распоряжение журналистов попали тысячи писем, утекших из двух строительных компаний, которые занимались обустройством территории вокруг "Хижины рыбака".

Все строительные работы координировали сотрудники псевдоблаготворительной организации "Возрождение морских традиций" связанные через домен электронной почтой llcinvest.ru.

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Другие имеющие отношение к Путину активы, в том числе дворец в Геленджике и дом отдыха на северо-западе России, также контролируются компаниями из сети LLCInvest.

Строительство главного здания "Хижины рыбака" было закончено к августу 2012 года. Архитектурное бюро, которое спроектировало необычное стеклянно-деревянное здание, получило за него несколько наград.

В 2013 году на другом берегу залива начали возводить еще одно строение.

В 2018-м его зарегистрировали в Росреестре как "амбар", но это двухэтажное футуристическое здание с волнообразной крышей, просторными помещениями и масштабной столовой зоной на открытом воздухе.

Большая гостиная открытой планировки занимает больше 200 квадратных метров. Стеклянная перегородка отделяет ее от кухни, оборудованной мангалом, казаном, тандыром, тепаном и коптильней.

В доме есть собственная пивоварня. На австрийском оборудовании стоимостью 345 тысяч евро тут можно производить 47 литров пива в день.

На втором этаже расположена чайная комната с видом на Ладожское озеро. Через стеклянную перегородку из помещения можно наблюдать за процессом варки пива.

Рядом со зданием два небольших бассейна. От дома дорожка ведет к естественному водопаду, впадающему в залив, где обустроена беседка.

Раньше водопад был туристической достопримечательностью, но сейчас посетителям туда путь закрыт.

Стоимость объекта оценить сложно, однако в распоряжении журналистов есть смета на общестроительные работы от июня 2015 года на сумму 187 миллионов рублей — сюда не входят мебель, отделка, освещение и стоимость архитектурного и дизайн-проекта.

Большую часть прилегающих к "Хижине рыбака" земель занимают сельскохозяйственные угодья.

Например, там расположено форелевое хозяйство. Местный житель рассказал, что живую форель можно купить прямо с рук у охранника ладожской дачи, когда нет высоких гостей.

На территории участка есть ферма по разведению крупного рогатого скота, где выращивают быков ради мраморной говядины.

Журналисты связались с директором фермы. Он сказал, что ничего не знает о частных виллах поблизости или их владельцах. Впрочем, судя по разговору, он также не знает, кто конечный собственник фермы, которой он управляет.

В 2021 году на территории возвели двухэтажную профессиональную кухню площадью 600 квадратных метров.

На первом этаже находятся помещения для хранения рыбы, мяса и овощей, а также зоны для выпечки, приготовления холодных и горячих блюд.

Строительные работы на участке не закончены. В апреле 2021 года активисты движения "Открытый берег" сообщили, что через национальный парк "Ладожские шхеры" строят дорогу к даче Путина, идет масштабная вырубка лесов.

Согласно документам утечки, летом 2021 года неподалеку начали строить еще один дом "Садовый дом" с видом на Ладожское озеро, но неизвестно, готов ли объект.

ФОТО: OCCRP

Среди материалов отделки натуральные полудрагоценные камни лазурит и лабрадорит. Большой участок пола покрыт мрамором Fior di Bosco примерной стоимостью 110 тысяч долларов.

Согласно документам, сантехника для обустройства каждой ванной (всего в доме их шесть) будет стоить дороже 3 миллионов рублей. Так, один смеситель для биде обойдется в 700 тысяч рублей, а ручка для регулировки температуры в душе — в 300 тысяч рублей.

На первом этаже гостевого дома шесть спален, каждая с собственным санузлом и гардеробной. В центре здания по проекту расположен бассейн с декоративным водопадом, который падает с высоты верхнего этажа.

В Кремле на вопросы о компаниях LLCInvest, в том числе о тех, что владеют и управляют "Хижиной рыбака", ответили: "Президент Российской Федерации никоим образом не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями".

Местные жители рассказали журналистам, что обычно проезд к заливу открыт, но, когда приезжают высокие гости, дорогу блокируют сотрудники Федеральной служба охраны РФ.

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