Українські захисники можуть відійти у Сєвєродонецьку – ОВА

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку українські захисники можуть відійти на нові більш укріплені позиції.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Росіяни кинули всі резерви, щоби окупувати всю Луганську область найближчим часом. Бої продовжуються в усіх напрямках.

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У Сєверодонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, не виключаємо можливості відходу на нові більш укріплені позиції".

Деталі: За його словами, в разі окупації Сєвєродонецька, люди в бомбосховищах "Азоту" стануть заручниками росіян. Вихід буде можливим тільки на окуповану частину Луганської області.

Він розповів, що на нещодавно окупованих територіях росіяни вже розпочали так звану "фільтрацію": "Полюють за активістами та людьми, причетними до військової справи, в полі зору також родичі цих людей".

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Крім того, чоловіків змушують йти воювати проти України: "Використовують як "гарматне м‘ясо".

Глава ОВА додав, що Лисичанськ перебуває під щільними обстрілами.

У місто вдається завозити гумвантажі, проте триває "тиха" евакуація - 23 червня виїхали близько 40 людей.