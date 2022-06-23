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Украинские защитники могут отойти в Северодонецке – ОВА

Мазуренко Алена Четверг, 23 июня 2022, 21:05
фото: ФБ Гайдая

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке украинские защитники могут отойти на новые более укрепленные позиции.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Россияне бросили все резервы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям.

В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности отхода на новые более укрепленные позиции".

Детали: По его словам, в случае оккупации Северодонецка люди в бомбоубежищах "Азота" станут заложниками россиян. Выход будет возможен только на оккупированную часть Луганской области.

Он рассказал, что на недавно оккупированных территориях россияне уже приступили к так называемой "фильтрации": "Охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники этих людей".

Кроме того, мужчин заставляют идти воевать против Украины: "Используют как "пушечное мясо".

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Глава ОВА добавил, что Лисичанск находится под плотными обстрелами.

В город удается завозить гуманитарную помощь. Также продолжается "тихая" эвакуация - 23 июня выехали около 40 человек.

Темы: СеверодонецкЛуганская областьоккупациявойна
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