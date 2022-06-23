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Окупанти проводять "перепис населення" в Маріуполі, збираючи відбитки пальців

Денис КарловськийЧетвер, 23 червня 2022, 21:16
фото: getty images

Російські окупанти проводять так званий "перепис населення" в захопленому Маріуполі, вимагаючи здати відбитки пальців.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "В окупованому Маріуполі проводиться так званий "перепис населення". Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто".

Деталі: На вулицях міста працюють знімальні групи російських пропагандистських телеканалів, які створюють матеріали про "налагодження життя" в Маріуполі.

За даними української розвідки, під окупацією ціни на продукти харчування продовжують зростати. Ціна півторалітрової пляшки питної води сягає близько 100 грн, кілограму свинини – 600 гривень.

Крім того, ГУР МО повідомляє, що в місті працюють так звані "поховальні групи" окупантів, які за 10 тисяч гривень пропонують послуги з поховання.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в місті панує повна антисанітарія, тому що сміття не вивозять тижнями.
  • Радник мера Петро Андрющенко повідомляв, що російських військових вивозять з Маріуполя на передову в Запорізькій області й на Донбасі.
  • За даними Маріупольської міської ради, через велику кількість трупів, антисанітарію та проблеми з каналізацією в Маріуполі може бути спалах холери.
  • Крім того, за словами Бойченка, через нестачу питної води люди в Маріуполі перебувають на межі смерті від зневоднення. Андрющенко твердить, що люди набирають воду з калюж просто неба.

Теми: МаріупольокупаціяРосіяДонбас
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